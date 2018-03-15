داعية إماراتي يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات

15 مارس 2018 - 02:17 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتحدث في المؤتمر الداعية الإماراتي على الجفري، وناشد المواطنين المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في نهاية مارس الجاري، وقال في كلمته: "ما كنت أظن أني سأتكلم عن هذا، لن أقول انتخبوا فلان أو لا تنتخبوا فلان، كما أني أعلم جيدًا أنه في الظروف الطبيعية حق الامتناع عن التصويت حق مشروع، لكن لأول مرة وأرجو أن تكون الأخيرة لتدخلي في هذا الشأن، أقول لكم من حق الشهيد أن يكون الرد على من قتلوه ويحرضون على الامتناع، أن يذهب الجميع ليصوتوا بما شاءوا لمن شاءوا" .

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عالم ديني غير مصري عن شأن مصري بذلك الوضوح، ويدخل في سجال سياسي تشهده مصر حاليا حول الانتخابات والمشاركة فيها .