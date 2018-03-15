البرعى: الحقوقيون ينتصرون برفض الظلم والفشل

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قال  نجاد البرعى, المحامى والحقوقى, إن مناضلي حقوق الإنسان ومؤيديهم خاصة من الاشتراكيين الديمقراطيين انتصروا بصدور دستور 2014 ولكنهم خسروا معركتهم النهائية لتحديث مؤسسات الدولة فضلاً عن خسارتهم لمعركة العدالة الاجتماعية وتداول السلطة، والتيارات الإسلامية انتصرت في معركة دستور 2012 ولكنها خسرت معركة التواجد السياسى.

وأضاف البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "ولكن من انتصر انتصارًا مبينًا كان هؤلاء الذين يرون أن مصر لا يصلح لقيادتها حاكم عادل؛ ولا تهمهم كثيرًا موضوعات حقوق الإنسان وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية. هؤلاء كان قد خرجوا على مبارك وشاركوا في ثوره يناير لأنه - من وجهه نظرهم - كان مستبدًا ظالما فاشلا".

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