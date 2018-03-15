» صورة نادرة لجثة موسوليني مع عشيقته

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جثة موسوليني مع عشيقته
جثة موسوليني مع عشيقته

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الإعدام

عشيقته

اطلاق الرصاص

كلارا بيتاتشى

موسوليني

تداول نشطاء علي موقع الواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة لجثة الزعيم الإيطالي "بينيتو موسوليني" ، مع عشيقته "كلارا بيتاتشى" بعد إعدامهم وإنزالهم على الأرض فى ساحة "لوريتو" عام 1945.

وقد اشتهر موسوليني الذي ولد في بريدابيو، في 29 يوليو 1883 ، بأنه كان طفلا شقيا وعاصيا لأوامر والداه، وكان سريع الغضب ، فتم طرده مرتين من المدرسة لاعتدائه على زملائه الطلاب بمطواة .

وعلى الرغم من كل المشاكل التي تسبب بها في المدرسة، إلا أن موسوليني تمكن من الحصول على شهادة ومن العجيب، أنه بعد ذلك عمل لفترة قصيرة كمعلم .

أصبح موسوليني  بعد الحرب العالمية الأولي معاديا للاشتراكية، وبدأ الدعوة إلى حكومة مركزية قوية في إيطاليا ، و ضرورة وجود دكتاتور لقيادة هذه الحكومة .

وبعد سيطرة حزب الفاشية علي إيطاليا أعلن موسوليني نفسه ديكتاتورا لإيطاليا.

وفي 27 أبريل 1945، مع وجود إيطاليا وألمانيا على حافة الهزيمة، حاول موسوليني الفرار إلى إسبانيا.

و بينما كان في طريقه إلى سويسرا لركوب الطائرة، تم القبض عليه مع  عشيقته كلارا ، وتم إطلاق النارعليها بالإعدام رميا بالرصاص ، حيث التمثيل بجثتيهما لاحقا في الساحة الإيطالية لوريتو.


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