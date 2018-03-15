خارجية النواب: لن نترك حق مريم يذهب هدرًا

15 مارس 2018 - 12:14 م

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وزارة الخارجية عليها أن تتحرك لرفع قضية ضد المستشفى التي أهملت في علاج الطالبة المصرية مريم عبد السلام ضحية الاعتداء والسحل بلندن من قبل 10 فتيات وتوفيت بالأمس.

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع عبر فضائية "دريم" اليوم الخميس: "لن نترك حق مريم يذهب هدرًا، ونبدأ في مساءلة كل الجهات في الداخل والخارج للوصول لحقائق الأمور ومحاسبة الجناة، والمستشفى اشتركت في قتل مريم مع الفتيات العشر بالإهمال الجسيم في علاجها وتشخيص حالتها بالخطأ".

ونوه أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن علامات استفهام حول تقاعس الشرطة وجهات التحقيق في القبض على الفتيات المتهمات بالاعتداء على مريم على الرغم من وجود مقطع فيديو يرصد الحادث والاعتداء الوحشي عليها.



