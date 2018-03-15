  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
حازم حسنى: أرى أعراض سقوط الدولة

"حسنى": "اللهم لا اعتراض"

مطار القاهرة الدولى

وصول طائرة كأس العالم لمطار القاهرة الدولي

ب

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ"أبو تريكة" عقب إعلان عودته

الرئيس السيسي

السيسي مقسما: "مستعد ألبس الأفرول وأقاتل جنب أبطالنا"

السيسي

السيسي: "مصر تحارب خوارج العصر"

صورة الخبر

القصة الكاملة لـ"الطرد الدبلوماسى" بين روسيا وبريطانيا

أرشيفية

دعوات عنصرية.."يوم باسم" لذبح المسلمين

عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية

سيد عبد الحفيظ يبيع السعيد على "أوليكس" بـ3جنيهات

الفتاة

كلمة.. وراء الاعتداء على "مريم" بالضرب فى بريطانيا

المدرسة

تحطيم مدرسة بسبب احتفال عيد الأم

خارجية النواب: لن نترك حق مريم يذهب هدرًا

آخر الأخبار

طارق الخولي
طارق الخولي

منار شديد

أخبار متعلقة
#

"حقوق إنسان البرلمان" عن واقعة مريم: "السيسي لن يسكت"

#

"عبد الماجد": لن يضيع حق وراءه "مقاتل"

#

«رجوي»: إسقاط نظام الملالي حق أصيل لنا

#

"بدر" يبرر ترشح "السيسي" منفردًا بـ4 زعماء دوليين

مجلس النواب

طارق الخولى

مريم عبد السلام

ضحية الاعتداء بالندن

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وزارة الخارجية عليها أن تتحرك لرفع قضية ضد المستشفى التي أهملت في علاج الطالبة المصرية مريم عبد السلام ضحية الاعتداء والسحل بلندن من قبل 10 فتيات وتوفيت بالأمس.

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع عبر فضائية "دريم" اليوم الخميس: "لن نترك حق مريم يذهب هدرًا، ونبدأ في مساءلة كل الجهات في الداخل والخارج للوصول لحقائق الأمور ومحاسبة الجناة، والمستشفى اشتركت في قتل مريم مع الفتيات العشر بالإهمال الجسيم في علاجها وتشخيص حالتها بالخطأ".

ونوه أمين  سر لجنة العلاقات  الخارجية  بمجلس النواب عن علامات استفهام حول تقاعس الشرطة وجهات التحقيق في القبض على الفتيات المتهمات بالاعتداء على مريم على الرغم من وجود مقطع فيديو يرصد الحادث والاعتداء الوحشي عليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تصعد المعركة مع بوتين

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صورة نادرة لجثة موسوليني مع عشيقته
» مسؤول إسرائيلي: تغلبنا علي أمريكا في هذا الأمر؟
» إجلاء سكان مدينة كاملة ببسبب قنبلة
» فيس بوك يحظر صفحة حزب بريطاني معادي للمسلمين
» رسالة مؤثرة لطفلة سورية قرأت في الأمم المتحدة
» شاهد.. اصطدام مروحيتين تابعتين للشرطة فى أمريكا
» شيرين: "مش هغني ماشربتش من نيلها تاني"
» تعذيب طفلة وقتلها في الخليفة
» محاولة روسيا اغتيال العميل المزدوج رسالة لمعارضيها
» تقتل صديقها أثناء تصوير فيديو مازح لـ"اليوتيوب"
» رضا عبد العال باكيا: رحلت عن الزمالك بسبب إهانتي

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي