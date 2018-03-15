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بلاغ ضد داعية سلفي لمهاجمته محمد صلاح

قضايا وحوادث

هشام فؤاد البيلى
هشام فؤاد البيلى

شيماء السيد

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تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد الداعية السلفى هشام فؤاد البيلى، يتهمه بإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصرى والإساءة للدين وتهديد السلم الاجتماعى وأمن واستقرار المواطن، وضرب الاقتصاد القومى، بسبب فتواه المهاجمة للاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، مطالبًا بإغلاق الموقع الخاص به وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وقال البلاغ، إن هشام البيلى يطل على الناس عبر موقعه الشخصي على الإنترنت، كل يوم أربعاء، عارضًا فتاوى غريبة لم تقرع الأذن المصرية من قبل، متابعًا: "لا نعلم من هو هشام البيلى وما هى طبيعة عمله، وما الذى درسه وفى أى مكان، فليس كل من يقرأ كتابا أو كتابين يتحدث عن الحلال والحرام ويُصرح له بالفتوى أو التحدث فى أمور الدين".

وأَضاف البلاغ أن "البيلى" ليس مصرحًا له من وزارة الأوقاف بالخطابة أو الإمامة أو إعطاء دروس فى المساجد، وأن المختصين بالقطاع الدينى بالأوقاف حرروا من قبل بلاغا ضده، لإعطائه دروسًا فى مساجد الوزارة دون تصريح، كما أن له عددًا من الفتاوى التى تدل على أنه ليس أزهريا ولا يعلم كثيرا من الأمور الدينية، وتلك الفتاوى تثير البلبلة بين أطياف الشعب، وتهدد السلم الاجتماعى، وهذا الموقع يبث سمومه بين الناس، ويتبعه أصحاب النفوس الضعيفة بشكل يقودهم للتطرف والإرهاب، وهو ما يسىء للدين الإسلامى، ويجب معه إغلاق الموقع حتى لا يثير الفتن بين أطياف الشعب.

واختتم سمير صبرى بلاغه بالقول إن "البيلى" يخرج بين الحين والآخر بفتوى غريبة، كأن يقول مثلا إنه لا يجوز حلق اللحية لأداء الخدمة العسكرية إلا فى حالة الإكراه، أو "السياح فاسقون والعمل فى خدمتهم بالفنادق حرام وأمواله حرام"، و"شهادات الاستثمار حرام والتعامل مع البنوك غير جائز"، و"قيادة المرأة للسيارة حرام لأنها تسير وسط الرجال"، وآخر ما قاله إن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر عليه التوبة وترك كرة القدم وسجوده بعد إحراز الأهداف أمر غير شرعى.


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