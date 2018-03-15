"حسنى": "اللهم لا اعتراض"

15 مارس 2018 - 12:12 م

وصف الدكتور حازم حسنى, الخبير السياسي, ما فعله رامى جان الناشط القبطى فور وصوله إلى مصر, بأنه مغازلة أو تقديم عربون لمحبة السلطة الحاكمة في مصر وذلك إثر تصريحاته الخاصة بالفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقًا, والذى أكد فيها أن الفريق على علاقة بمجموعة إخوانية مغلقة .

وقال حسنى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "قدم الأخ رامى جان عربون المحبة للسلطة الحاكمة بحديثه عن انضمام الفريق سامى عنان لمجموعة إخوانية مغلقة".

وتابع قائلاً: "لذلك على ما يبدو عزله الرئيس "مرسي" من منصبه كرئيس للأركان، وقام بتعيين الرئيس السيسى وزيرًا للدفاع تقديرًا لما أبداه من مواقف مناهضة للإخوان اللهم لا اعتراض!".

وتفاعل النشطاء حيث فقالت نادين عادل مستنكرة ما قاله حسنى: "في شاشة تليفزيون قدامك في اللحظة دي اللي بتغرد فيها تسمع آلام ذوي الشهداء وهم فخورون أنهم قدموا فلذات أكبادهم لتحيا مغردًا في أمان".

وأضاف عمرو أحمد: "قولنا ميت مرة غيروا السيناريوهات"