القبض على نصاب بدار القضاء العالى

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اشتبه العميد حسن عبد الغفار قائد حرس المحكمة في أحد الأشخاص بالدور الثالث بالمحكمة وبسؤاله عن تحقيق شخصيته تبين عدم وجود تحقيق شخصية معه وبمناقشته اعترف بأنه اعتاد الحضور إلى محكمة دار القضاء العالي لابتزاز الموظفات اللاتي يعملن بالمحكمة وإلا يهددهن بالتشهير بهن وبسمعتهن.

واعترف المتهم أ. ف . س بتقاضى  مبلغ 13 ألف جنيه من إحدى الموظفات على سبيل الابتزاز وبالكشف الجنائي عليه تبين سابق اتهامه في عدة قضايا سرقة ونصب وتم تحرير المحضر 3437 جنح الأزبكية لسنة 2018 بمعرفة العميد حسن عبد الغفار قائد حرس المحكمة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم وطلبت تحريات المباحث التي أكدت صحة  الواقعة.


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