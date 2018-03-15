محافظ القليوبية الأسبق: سحب الجنسية أمر خطير

انتقد عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، دعوات سحب الجنسية من بعض المواطنين مؤكدًا أن الجنسية التي يسعي البعض إلي تعديل قانون الجنسية لسحبها من بعض المواطنين، في حين أنها حق أصيل لصيق بالمواطن من قبل أن يولد وانتم تريدون سحبها منه، فهذا أمر خطير.

وطالب حسين خلال مشاركته فى أعمال المؤتمر السنوى الثانى عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها والذى عقد بعنوان "المواطنة والقانون" بالحفاظ علي كرامة المواطن، قائلا: إذا فقد الإنسان في وطنه الكرامة فلن يتبقي له شيء من كل الفئات، وأنا لا أقول ذلك من باب الأخلاق فقط ولكنها من نص المادة 51 من الدستور الذي يقول: "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" متابعًا نشهد أحيانًا أن كرامة المواطن المصري غير مصونة، ومن هنا يفقد انتماءه والمواطنة.

وأضاف حسين، أن المواطنة لا يشعر بها المواطن إلا إذا كان أمنا في وطنه، فإذا فقد الأمن والأمان وشعر أنه غير آمن على نفسه وعلي أبنائه هان عليه المواطنة والانتماء.

واستكمل المستشار عدلي حسين كلمته موجها رسالة إلي رئيس الجمهورية وكل المسئولين في البلاد بإرساء المبادئ الدستورية للمواطنة قائلا: "إنه إذا لم يشعر المواطن بأنه أمنا متمتعا بحريته سالما فى عمله وماله فإنه سيهون عليه هذا الوطن، مشيرًا إلي أن من عوامل فقدان المواطنة أن يشعر المواطن بالظلم بسبب عدم تكافؤ الفرص وانتشار ظاهرة الوساطة والمحسوبية والمجاملات التي تسلبه حقوقه فى وظيفه وعيشة كريمة.

واستطرد عدلي حسين، اذا فقد المواطن حريته فيما تبقي له، وأصبح يشعر بالحيرة ويعاني من أعباء كثيرة يقوم بعبور البحر في هجرة غير شرعية إلي وطن آخر لأن حريته وأمانه وسلامته قد ضاع في وطنه.