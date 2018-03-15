وصول طائرة كأس العالم لمطار القاهرة الدولي

15 مارس 2018 - 12:00 م

وصلت صباح اليوم طائرة كأس العالم الخاصة بالمنتخب القومي إلى مطار القاهرة الدولى والتى ستنقل المنتخب إلى روسيا والطائرة تحمل النسخة الأصلية لكأس العالم القادم من كوت ديفوار، وذلك في إطار الجولات الترويجية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم في البلدان المؤهلة للبطولة.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الأولى منذ 28 عامًا بعد تغلبه على نظيره الكونغولي بنتيجة 2-1 واحتل الفراعنة ثاني المنتخبات العربية التي تصل للمونديال بعد لحاقه بشقيقه السعودي الذي وصل المونديال من التصفيات الآسيوية، كما لحق المصريون أيضًا بمنتخب نيجيريا الذي كان أول الواصلين إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا عام 2018 من القارة الأفريقية.





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