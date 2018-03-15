دعوات عنصرية.."يوم باسم" لذبح المسلمين

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دعوات عنصرية

رسائل بريدية

يوم باسم

ذبح المسلمين

انتشرت دعوات عنصرية عبر رسائل بريدية مخيفة تدعو لتنظيم "يوم باسم" تحت عنوان "عاقب مسلما" الشهر المقبل ، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

الرسائل  تعلن عن جوائز لكل من يقتل مسلما أو يرميه بحامض حارق، أو يحرق مسجدا أو يفجره.

وبدأت الشرطة مع جهات أخرى تحقيقا في كل من لندن وميدلاندس ويوركشاير عقب توزيع منشورات عبر أبواب المنازل على نطاق بريطانيا تطلب من المؤيدين للدعوة تنفيذ هجمات عنيفة ضد المسلمين، حتي لو وصل إلي ذبحهم.

وعبرت المنظمات المناهضة للعنصرية عن رعبها، ووجهت كل من لديه استفسارات للذهاب إلى المحاكم أو مراكز الخدمات المعنية، وحثت كل من يتسلم رسالة تهديد أن ينقلها للشرطة.

ووعدت المنشورات بجوائز لمن ينفذون أعمالا عنصرية وعنيفة تتراوح بين العنف اللفظي ونزع أغطية الرأس والهجمات بالحامض الحارق والقتل بالكهرباء والذبح. وبحسب الرسالة الموزعة فإن جذب حجاب المرأة المسلمة يكافأ بـ 25 نقطة، وصب الحامض 50 نقطة، وحرق أو تفجير مسجد 1000 نقطة.

من جانبها أكدت منظمة النشطاء "تيل ماما" لمنع الكراهية ضد المسلمين إن التهديدات يتم التعامل معها بجدية تامة، و أنه من الضروري للغاية أن يتم حفظ رسائل التهديد وألا تلمس بالأيدي إلا للضرورة القصوى لحفظها كدليل تستخدمه الشرطة في التحقيقات.


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