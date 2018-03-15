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انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض بالموصل

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انتشال الجثث
انتشال الجثث

وكالات

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كشف مسؤول في دائرة الدفاع المدني بمدينة الموصل اليوم الخميس، عن انتشال 16 جثة جديدة من تحت الأنقاض في منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة، 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال النقيب أيمن أمير إن "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من انتشال 16 جثة جديدة، بينها جثث نساء وأطفال، أثناء رفع أنقاض داخل منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني انتشاتها بالتعاون مع القوات الأمنية، وسلمتها للطب العدلي الشرعي للتعرف على أصحابها والاتصال بذويهم ومعارفهم من أهالي الموصل القديمة".

وتواصل فرق الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت أنقاض أحياء الموصل القديمة، وأعلن الدفاع المدني يوم الجمعة الماضي، انتشال 36 جثة.

وسقط الآلاف من المدنيين خلال تحرير الموصل القديمة الواقعة في الساحل الأيمن من المدينة، في معارك تحريرها من سيطرة داعش.

وأفادت إحصائية أخيرة بانتشال أكثر من 4 آلاف جثة لمدنيين من ضحايا التحرير.


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