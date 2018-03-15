تفاصيل مكالمة الخطيب لـ"أبو تريكة" عقب إعلان عودته

15 مارس 2018 - 11:23 ص

كشفت صفحات تابعه للنادي الأهلي على "السوشيال ميديا"، تفاصيل اتصال دار بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واللاعب السابق للنادي، وكابتن منتخب مصر السابق ، محمد أبو تريكة.

وقالت صفحة "ستاد الأهلي" علي الفيس بوك، أن "الخطيب" تحدث مع تريكة وهنأه بسقوط تهمة الإرهاب عنه بعد إصدار القضاء الحكم، مضيفة،: "الخطيب أبلغ تريكة بأنه سيقوم بإجراء عزاء لوالده داخل أسوار النادي الأهلي عند عودتة، وسوف يكون لك مكان في الإدارة بجانبه".

يذكر أن والد اللاعب محمد أبو تريكة، كان قد توفي قبل عام أثناء تواجد تريكة بالخارج نظرًا لوضعه علي قائمة الإرهاب، مما منعه من حضور عزاء الوالد، في الوقت الذي ذهب الخطيب للعزاء بجانب الكثير من لاعبي الأهلي علي رأسهم عماد متعب ووائل جمعه.

وكانت نيابة النقض قد قررت إلغاء حكم إدراج محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، من ضمن قوائم الإرهاب .