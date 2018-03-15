انفجار صفحات من القرآن فى وجه أحد الجنود الأتراك

15 مارس 2018 - 11:22 ص

توفى إحدى جنود القوات التركية داخل مدينة عفرين السورية يدعى أورهان سورمن بطريقة تبدو أنها غريبة وذلك على إثر ملامسته لأوراق من كتاب القرآن الكريم فانفجرت فى وجهه لأن عناصر الميليشيات الماركسية فى سوريا بتقوم بتفخيخ صفحات القرآن الكريم .

وكانت جنازة الجندى التركى شهدت حضور كبير من المواطنين الاتراك وعناصر قواتهم المسلحة , و تعود قصة الوفاة تفصيليا الى انه عقب انسحاب ميليشيا PYD من إحدى القرى وبينما كان الجنود يقومون بتمشيط المكان , وجد أورهان صفحات من المصحف الشريف ملقاة على الأرض وعندما انحنى ليلتقطها انفجرت فيه بسبب تفخيخ عناصر الميليشيات الماركسية لصفحات من القرآن .

و الجدير بالذكر قال مركز إعلام وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين اليوم , إن قوات الجيش التركي قصفت اليوم مركز مدينة عفرين المكتظة بالسكان بما يزيد عن 20 قذيفة , وطال القصف قافلة مدنيين في طريق عودتهم إلى ديارهم في ريف عفرين بالقرب من قرية كمروك مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل، كما جرح 25 شخصا.